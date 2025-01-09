شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: مقتل 74 طفلا في غزة خلال أول أسبوع من 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غزة: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مقتل ما لا يقل عن 74 طفلا وسط العنف المتواصل في قطاع غزة، فقط خلال السبعة أيام الأولى من عام 2025.

وقالت اليونيسيف، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء/ الخميس، إن “أطفالا قتلوا في عدة أحداث تضمنت خسائر بشرية جماعية، بما في ذلك هجمات ليلية في مدينة غزة، وخان يونس، والمواصي، التي أعلن عنها من جانب واحد بأنها “منطقة آمنة” في جنوب القطاع. وشهد آخر هجوم، والذي حدث الثلاثاء، مقتل خمسة أطفال في المواصي”.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة كاثرين راسل، “بالنسبة لأطفال غزة، جلبت السنة الجديدة المزيد من الموت والمعاناة من الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد. كان ينبغي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار منذ مدة طويلة، فالعديد من الأطفال قتلوا وخسروا أحباءهم في هذه البداية المأساوية للسنة الجديدة”.

ووفق اليونيسيف “يواجه الأطفال أخطارا شديدة إذ يعيش أكثر من مليون طفل في خيام مرتجلة، كما هجرت أسر عديدة على امتداد الأشهر الـ 15 الماضية. ومنذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفادت التقارير بوفاة ثمانية أطفال صغار ومواليد جدد بسبب انخفاض حرارة الجسم، وهو أمر يشكل تهديدا رئيسيا على الأطفال الصغار غير القادرين على تنظيم درجة حرارة أجسامهم”.