شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي من القيادة لهذا السبب.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة بريطانية حرمان هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، من القيادة لمدة 56 يوماً، كما فرضت غرامة عليه قدرها 1052 جنيهاً إسترلينياً (1300 دولار).

ويأتي ذلك بعد اعتراف ماغواير بالقيادة بسرعة 85 ميلاً في الساعة (136 كيلومتراً في الساعة) متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 50 ميلاً في الساعة.

واستمعت محكمة بولتون الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أن ماغواير قد تم ضبطه وهو يقود سيارته متجاوزاً حدود السرعة المسموح بها مرتين خلال فترة ثلاثة أيام في مارس (آذار) الماضي.

ولم يحضر ماغواير جلسة النطق بالحكم، لكن محاميه حضر نيابة عنه.

واستمعت المحكمة إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي تم تصويره بالكاميرا وهو يقود سيارته من طراز (رانج روفر) بسرعة 85 ميلاً في الساعة خارج نفق تحت مدرج مطار مانشستر في 5 مارس من العام الماضي.

وقالت المدعية العامة كارين ألانسون: «لم نتمكن من فرض عقوبة ثابتة على المتهم بسبب السرعة العالية».

واعترف المتهم بالذنب في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما استمعت إليه المحكمة.