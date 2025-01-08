رئيس الوزراء يُهنئ وزير الرياضة بفوز منتخب سيف المبارزة بذهبية كأس العالم للناشئين

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة، وزير الشباب والرياضة لفوز منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين بسويسرا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجازات خلال هذه المشاركة، والفوز المستحق لمنتخب مصر، متمنياً لهم دوام الفوز وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة ورفع اسم مصر وعلمها في العديد من المحافل العالمية.

وتوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال فى كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على كازاخستان بنتيجة 45-30.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب إيطاليا بنتيجة 38-37 بعد أن اكتسح في دور ربع النهائي المجر بنتيجة 43-38، وحقق الفوز على السعودية بنتيجة 45-43 في دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.