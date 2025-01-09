الامارات | مصر.. إيقاف ضباط وأفراد شرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف الداخلية المصرية عدداً من عناصر جهاز الشرطة وأحالتهم للتحقيق على خلفية اتهام بارتكاب تجاوزات.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية في -بيان مقتضب- نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي يفيد بإيقاف فردي أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.

وأوضح بيان الداخلية أن قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق في حق عناصر الوزارة جاء بسبب "تجاوزهم مع بعض الأشخاص أثناء السيطرة على مشاجرة".

وفي وقت سابق من اليوم كشفت الجهات الأمنية المصرية حقيقة فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حول قتل أفراد جهاز الشرطة لأحد الأشخاص بمحافظات الصعيد.

ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما ورد بمقطع الفيديو المتداول عبر المنصات الإعلامية، مؤكدا أن المنصات التي روجت لهذا الفيديو تابعة لجماعة "الإخوان الإرهابية".

وأوضح المصدر الأمني في بيان للداخلية المصرية أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وهو عنصر إجرامي سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة وسُكر في الطريق العام وتحرش وضرب وتبديد.

وأشار بيان الداخلية المصرية أن المتهم قام بنشر تلك الادعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.