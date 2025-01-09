“موسم الرياض” يستضيف ألفَي شخصٍ من الأيتام وأبناء الشهداء في “بوليفارد وورلد”

استضاف موسم الرياض ٢٠٠٠ شخص من الأيتام وأبناء الشهداء في منطقة “بوليفارد وورلد”، في مبادرة تعكس التزام الموسم بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تقديم تجارب استثنائية للجميع.

وشهدت الزيارة التي تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين، مشاركة ١٠٠٠ مستفيد من الأيتام، يرافقهم ممثلون من جمعيات إنسان وكيان وإخاء ودار الحضانة الاجتماعية وجمعية المواساة الخيرية، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي يقدمها بوليفارد وورلد.

كما استضاف الموسم ١٠٠٠ من أبناء الشهداء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وصندوق الشهداء، برفقة عائلاتهم، الذين استمتعوا بالتجارب والفعاليات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة التي تعد واحدة من أبرز مناطق الموسم، وأكثرها إقبالاً.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية موسم الرياض لتعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بفعاليات الموسم، تأكيدًا على دوره في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وأبناء الشهداء، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة تسهم في تعزيز الشعور بالاهتمام والدعم.