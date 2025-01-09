ميزانية ضخمة وخياليّة رُصدت لمسلسل جان يامان الجديد… هذه تفاصيله

إن كنت من عشّاق الدّراما التّركيّة، فأنت على موعد مع المسلسل التّركيّ المُنتظر للعام ٢٠٢٥، من بطولة الممثّل التّركي جان يامان.

في التّفاصيل، أن موقع” IMDB “ العالميّ أصدر قائمة بأكثر المسلسلات العالميّة، التي يتشوّق الجمهور لمشاهدتها في العام ٢٠٢٥.

ضمّت القائمة العديد من المسلسلات حول العالم وكان المسلسل التّركيّ الوحيد ضمن القائمة هو مسلسل “التّركيّ”، من بطولة جان يامان وهو من أضخم إنتاجات شركة القمر التّركيّة.

تطلّب إنتاج المسلسل ميزانيّة ضخمة، تخطّت السّبعة ملايين دولار وهو يضمّ ضمن لائحة أبطاله، باقة منوّعة من الممثّلين من تركيا، بريطانيا، أميركا وإيطاليا.

يقدّم المسلسل قصّة جنديّ تُركيّ، تميّز بدفاعه عن أحد الإيطاليّين، أثناء إحدى الحروب في قديم الزّمان والقصّة ستتِمّ روايتها في ستّ حلقات فقط.

سوف يتِم بثّ المسلسل عالميًّا في الوقت نفسه، عبر مختلف المنصّات الرّقميّة، في جميع أنحاء العالم.

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كما سيُعرض مسلسل “التّركي”، في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا مدبلجًا إلى اللغة العربيّة وذلك في شهر شباط/فبراير المقبل.

نذكر أنّ مسلسل “التّركّي”، حقّق مبيعات هائلة خلال التّرويج له في معرض “ميبكوم” بدورته الأخيرة.