إدارة العمليات العسكرية بسوريا دعت العسكريين والمدنيين بمدينة جبا بمحافظة القنيطرة لتسليم السلاح خلال 24 ساعة

دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا "العسكريين والمدنيين في مدينة جبا بمحافظة القنيطرة إلى تسليم السلاح خلال 24 ساعة منعا للمساءلة القانونية".

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