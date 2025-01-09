الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من حي المعتقل في الخيام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "في إطار مواصلة عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في بلدة الخيام للأسبوع الرّابع على التّوالي، جرّاء العدوان الإسرائيلي الّذي استهدف البلدة سابقًا، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التّابعة للمديريّة، بتوجيهات من المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، وبالتّعاون الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثمان شهيد من حي المعتقل في بلدة الخيام".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ نقل الجثمان إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لاستكمال الإجراءات اللّازمة"، مشيرةً إلى أنّ "صباح يوم غد، ستُستأنف عمليّات البحث والمسح الميداني في الموقع ذاته، إلى حين العثور على جميع المفقودين".
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