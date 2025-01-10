شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي.. اتفاقيات نوعية منتظرة بمؤتمر التعدين والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر التعدين الدولي

الدمام - شريف احمد - تستعد العاصمة الرياض، لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة في عدة مسارات بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التعدين والمعادن؛ وذلك من خلال دعمها لجميع الجهود المساهمة في بناء أطر التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق التنمية المستدامة لمختلف المجتمعات.وتغطي الاتفاقيات مجالات مهمة تشمل الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل القيمة المضافة، والصناعات المعدنية، ضمن جهود المملكة المتواصلة لتطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي.وفي تصريح صحفي للمشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، أكد أهمية تلك الاتفاقيات النوعية التي سيشهدها المؤتمر، في إحداث تقدم على مستويات مختلفة لبناء الشراكات، وتنفيذ مشاريع التعدين المتقدمة، وهو أحد أهداف مؤتمر التعدين الدولي الذي يُنظر إليه الآن باعتباره منصة دولية مرموقة تجمع تحت سقف واحد مسؤولين رفيعي المستوى، وقيادات أكبر شركات التعدين، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في هذا المجال.يُشار إلى أن الرياض سوف تستضيف النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر" لمواصلة الحوار العالمي حول مستقبل التعدين والمعادن، وبناء مزيد من أسس التعاون على مستوى العالم لتحقيق الأهداف المرسومة لتحول الطاقة وتقدم الصناعات الحديثة.