القناة 12 الإسرائيلية: عشرات من الحريديم يغلقون شارعا حيويا شرق تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "العشرات من الحريديم يغلقون شارعًا حيويًا شرق تل أبيب احتجاجًا على قانون التجنيد".
وسبق وأن أشار موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، إلى أن "عدم تجنيد الحريديم كلف الاقتصاد أكثر من 2.3 مليار دولار خلال العام 2024"، موضحًا أن "تكلفة عدم تجنيد الحريم في الجيش تقدر بـ 6% من الإنفاق الدفاعي لعام 2024".
وجاءت هذه الأزمة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة وتداعياتها المستمرة.
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