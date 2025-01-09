شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نفذنا 288 مليون خدمة خلال 100 يوم ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة أرادت تعريف المجتمع بأهمية التنمية البشرية من خلال المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيرا إلى أنها لاقت قبولا مجتمعيا وعلى مستوى المؤسسات الدولية التي اشتركت في إطلاق المبادرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أردنا أثناء إطلاق المبادرة في كافة محافظات الجمهورية، أن تنطلق في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت، وهي تقدم وتعرف الناس بالخدمات الصحية، وإذا كان هناك قرارات علاج على نفقة الدولة، قمنا بتوفيرها، كما شاركنا وزارة الأوقاف في حملات توعية خاصة بالتنمية البشرية، ووفرنا فرص عمل ودورات تدريبية".

وتابع وزير الصحة: "حوالي 288 مليون خدمة تم تنفيذها في حوالي 100 يوم، ونتوقع أن نمد هذه المبادرة لـ 100 يوم آخر، لأنها لاقت رواجا كبيرا على مستوى الشارع، خاصة وأنها تتزامن مع دخول المدارس، فكانت وسيلة لتوفير القوافل العلاجية ومعرفة احتياجات المواطنين".

وقال عبد الغفار: "الدولة حريصة على إعطاء فرصة للقطاع الخاص في المجال الصحي، نظرا لما يمتلكه من كفاءة وأنظمة حوكمة، وهناك خدمات كثيرة يمكن أن تتطور بشكل كبير مع إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص".

وأوضح أن الدولة منذ فترة طويلة بتكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون هناك دعم كامل في الوزارات المختلفة، لدعم القطاع الخاص وتشجيعه، مؤكدا على أن الوزير مسؤول عن موظفيه، وعليه تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وقال: "الدولة المصرية منذ 10 سنوات، حجم الاستثمارات التي تمت في القطاع الصحي 4 أضعاف ما كانت عليه في السابق، ونحن قمنا ببناء 50 جامعة، في أقل من 7 سنوات".