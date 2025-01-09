شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. أبرز مشروعات وإنجازات مطار القاهرة الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطيران المدني، في الحصاد السنوي الجهود الملموسة في منظومة المطارات المصري ومنها مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى وأفريقيا، حيث شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، وتحرص وزارة الطيران المدني بمواصلة رؤية التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية نحو مضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، وتحقيق نقلة نوعية في

مجال التحول الرقمي؛ بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي في إطار دعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.

وأشارت مؤشرات معدلات الحركة الجوية بتسجيل مطار القاهرة الدولي في عام 2024 (28.775.098) مليون راكب وذلك بزيادة بلغت (9) % مقارنة بالعام الماضي 2023 بإجمالي عدد ركاب بلغ (26.463.682) مليون راكب.

وشملت مشروعات تطوير مطار القاهرة، توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب (3) بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

رفع كفاءة وتطوير صالة رقم (1) وصول بمبنى الركاب رقم (1)، شملت جميع الأعمال الكهربائية والتكييف وأعمال الديكور الخاصة بالأسقف والحوائط مع تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومنطقة الترانزيت العلوي، وكذلك صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1).

توسعة جزئية مغلقه لمنطقة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم (1) من اتجاه ساحة انتظار السيارات بمساحة 570 م2 لتكون منطقة انتظار للركاب وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة LED والأنظمة التكنولوجية والكاميرات وأنظمة التكييف الحديثة للعمل على راحة الركاب.

تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية طبقاً لتوصيات SKYTRAX وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء.

وفي إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين، تم تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب منها الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F- Finger G .

وتم تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر، وتنقسم إلى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب، كما تم رفع كفاءة صالونات مبنى الرحلات الموسمية.

رفع كفاءة استراحة الميسان (مصر للطيران) بمبنى الركاب (3 )، والتي تم افتتاحها بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

تطوير صالون MASTER CARD بمبني الركاب رقم (2)، وتوسعة بوابات السفر بمنطقة BUS Gate بمبنى الركاب( 3)، ورفع رفع كفاءة ساحات انتظار السيارات الملحقة بمبانى الركاب المختلفة، تم تركيب عدد(6) مصاعد بساحة انتظار السيارات مبنى الركاب (3) لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب رقم (1)، بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز

¬ تم إحلال منظومة إنذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة، وشراء معدات ثقيلة و شراء معدات شفط المياه لإستخدامها أثناء مواجهة الأزمات وأخطار السيول.

انشاء محطة الطاقة الشمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة، ومشروع توريد وتركيب وصيانة لمحطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية اعلي اسطح مباني مطار القاهرة الجوي بقدرة تصل الي ٤٠٠٠ كيلوات / ساعة، بالإضافة إلى توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك، وعربات اليد بغرض تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وتزويد مباني الركاب بكبسولات النوم وكراسى المساج: تم تجديد ورفع كفاءة كافة المقاعد بمبنى الركاب الكهرباء و تزويد الاستراحة بمخارج كهرباء خاصة بشواحن الأجهزة من نوع USB&USB-C 1 طبقاً لتوصيات Skytrax، بالإضافة الى استحداث غرفة feeding rooms بمبنى الركاب 3 بجوار منطقة Kids Area واستحداث منطقة ترانزيت جديدة بمبنى الركاب 3

،كما تم استحداث كاونترات لذوى الهمم بمبانى الركاب الثلاثة.

تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بمعظم المباني كما تم رفع كفاءة وتجديد دورات المياه بساحات الانتظار وجارى تجديد ورفع كفاءة دورات المياة بمبنى الركاب 3 طبقاً لأحدث المواصفات والتصميمات العالمية وتوصيات Skytrax وتحالف Star Alliance، وتجديد واستحداث المصليات وأماكن الاحرام بجميع مباني الركاب.

استحداث غرف للتدخين بجميع مباني الركاب وتزويدها بشاشات عرض رحلات الطيران وأحدث أنظمة تنقية الهواء، بالإضافة إلىتزويد مباني الركاب بماكينات تغليف حقائب الركاب مع تنفيذ بمناضد لإعادة ترتيب الحقائب.

وفق مجال التأمين والسلامة، قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتأمين مطار القاهرة الدولي بالكامل بأحدث انظمة كاميرات المراقبة،

توريد وتركيب و رفع كفاءة أجهزة الـ X-Ray

،تركيب أجهزة أمنية بتقنية عالية الجودة للكشف علي الأفراد Body Scanner وكذلك الكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل الخطرة (LD)، طبقاً للتعليمات الأمنية الدولية.

وتطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار، بالإضافة إلى تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الألى لمحطة باور بلانت 2، والتوسع في تركيب أنظمه الابواب الإلكترونية في الاماكن الحيوية بالمطار، وتركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة.

ورفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء، وتوسعة غرفة المراقبة الأمنية للنطاق الخارجي والأسوار بمبنى الحماية المدنية بالمهبط.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بعمل إحلال منظومة إنذار الحريق لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته والإحلال الكلى للوحات الإطفاء الآلى لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته، وتحديث ورفع كفاءة التطبيق المتكامل لمنظومة إنذار الحريق والأبواب الإلكترونبة بمبنى الركاب رقم (3) بالصالة الموسمية، وأيضاً إحلال منظومة إنذار الحريق بمبنى الركاب 1 وملحقاته وتم ربط المول التجاري وصالة الركاب 4 ومبنى المطافئ بالمهبط والورش والجراج والمخازن والمبنى الاداري ومحطة كهرباء SS بالمهبط وبرج 100 بالكامل وبرج 101 بالكامل.

ورفع كفاءة جميع المدارج والممرات بمهبط مطار القاهرة وتنفيذ مشروع الحماية من أخطار السيول كما تم تزويد المدارج بمحطات كهرباء جديدة ليصبح مطار القاهرة الدولي CAT II

،وتغيير اجهزة الإيقاف الآلي للطائرات VDGS بمبنى الركاب( 3)، و رفع كفاءة التكييف والارضيات لكباري التحميل بمهبط مبنى الركاب 3

تغيير جميع اللوحات الارشادية بالمهبط الخاصة بارشاد الطيارين خلال تحركاتهم على الممرات الفرعية ولتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا بالمطارات العالمية وتقديم افضل رؤية ممكنة للطائرات وزيادة معايير السلامة وتغيير وحدات الإضاءة بأعمدة الكهرباء بالمهبط لنظام الليد الموفر للطاقة الكهربائية لتكون ضعف قدرتها الحالي.

وتواصل الشركة جهودها بمواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS)بتبنى سياسة مُثلى وتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية؛ ومن بينها تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمي، وتوريد

منظومة الليموزين والتكامل مع منظومة البارك لوضع آلية لإحكام السيطرة على شركات الليموزين وتوفير الخدمة للراكب بطريقة سلسة.

وتقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع الكترونيًا، بالإضافة إلى

إستحداث منظومة دفع الفيزا الكترونيا تتيح حجز الفيزا من خلال أكشاك حجز وموقع إليكترونى.



وفي مجال أنظمة الطيران تم الانتهاء من تطوير أجهزة كاونترات السفر والوصول، و تركيب شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكن الحيوية بالمطار مع تحديث وتجديد شاشات عرض الرحلات لكافة المباني، بالإضافة إلى تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة، وتحديث أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية للركاب (SELF - CHECK- in )، لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري، وتوريد أجهزة SSBD "إنزال الحقائب أليا" بغرض سرعة انهاء اجراءات السفر وطباعة بطاقات صعود الطائرة (boarding bus ) وبطاقات الحقائب (bag tag).

كما تم تنفيذ منظومة مزودة بأخر التطورات التكنولوجية فى هذا المجال، وذلك لإحكام السيطرة على أصحاب التاكسيات وشركات الليموزين وعدم تدخل العنصر البشري فى المنظومة والقضاء على مشكلة التسول والتزاحم امام مبانى الركاب.

وفيما يخص التأمين السيبراني، تم دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني من الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة، وتم الإشتراك في منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركات الطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بين الرحلات الجوية.

وفيما يخص التنيمة المستدامة

حصل مطار القاهرة الدولي على جائزة أفضل مطار في أفريقيا تحقيقا للتنمية المستدامة والبيئة لعام 2023 – 2024، وهو يعد أول مطار تم تزويده بتركيب محطة طاقة شمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بطاقة 300 كيلو وات/ ساعة؛ وجاري استكمال المنظومة على مستوى المطار في مراحل متتالية، بالإضافة إلى ربط جميع مباني الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلي للركاب(APM) ويتم استخدامه مجانًا بدون رسوم؛ وكذا تحديث أسطول الأتوبيس الترددي (Shuttle Bus) لتسهيل عملية نقل الزوار والركاب بين المباني.

ونجحت شركة ميناء القاهرة الجوي في المراجعة النهائية للنظام الإداري المتكامل IMS بشهادات الجودة الثلاثة اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 واعتماد نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018وذلك بعد اجتياز تفتيش دقيق نفذته شركة SGS السويسرية المانحة للاعتماد، والتي أكدت مطابقة إجراءات الشركة لجميع المتطلبات القياسية الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات تجدد سنوياً.

وحصلت علي اعتماد الجاهزية للسلامة والصحة العامة ضد كافة الاوبئة PHSRP في عام 2023 لمدة 3 سنوات متتالية حتى عام 2026 ويعد مطار القاهرة الدولي الاول والوحيد في افريقيا حصولا على هذه الشهادة.

وحصل مطار القاهرة على رخصة دائمة كمطار دولي يتم تجديدها كل ثلاثة اعوام بعد اجتياز التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري مما يؤكد استيفائه لتطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية اسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.