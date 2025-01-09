شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية حققت نجاحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مؤشرات التنمية البشرية بالبنك الدولي تشير إلى أن معدلات التقزم في مصر تتراوح بين 18% إلى 22%، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية، تعمل على الأنيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس وتحقق نجاحات كبيرة، وسوء التغذية ليس بالضرورة في المناطق الفقيرة، ولكن يكون في الأغلب طعام خاطئ.

وتابع: "نحاسب عالميا على معدلات التقزم، طبقا للمؤشرات العالمية وهي غالبا تكون بسبب سوء التغذية، ونحن حققنا العديد من النجاحات في الملفات الخاصة بالتنمية البشرية".

وقال: "نسبة الولادة القيصرية في مصر مرتفعة عن كل دول العالم، وهذه الولادة ليست بالضرورة أن يكون لها أسباب، وذلك بخلاف الولادات التي تتم قبل موعدها".

وأوضح أن متوسط العمر في مصر، ارتفع إلى 72 سنة، بين النساء والرجال على حد سواء، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات التشخيص والعلاج، هناك هدف أن نصل إلى سن معين مرتفع عن السن الذي تم الوصول إليه.