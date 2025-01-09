جرادي: لديّ أكثر من مرشّح رئاسيّ وأحدهم قائد الجيش

اشار النائب الياس جرادي في حديث للـLBCI، الى أن "موقفي كان احترام الدستور والذهاب الى انتخابات ديمقراطية، وأن نؤسس لدولة للمستقبل، وكان لديّ أكثر من مرشّح رئاسيّ وأحد المرشحين قائد الجيش العماد جوزاف عون"، معتبرا أنه "نقطة التقاء ويُعطي الثقة لهذه المرحلة التي تطلّب رجالات".

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