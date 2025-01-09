أشار النائب ملحم خلف، في حديث تلفزيوني، الى انه "مع تقديري لشخص قائد الجيش يجب أن نذهب الى انطلاقة دستورية حقوقية شرعية للبلد وهذا الانتخاب غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته".
وأكد انه "لن أضع ورقة بيضاء وسأصوّت وفقًا لقناعتي".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف: انتخاب قائد الجيش غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.