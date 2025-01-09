خلف: انتخاب قائد الجيش غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته

أشار النائب ملحم خلف، في حديث تلفزيوني، الى انه "مع تقديري لشخص قائد الجيش يجب أن نذهب الى انطلاقة دستورية حقوقية شرعية للبلد وهذا الانتخاب غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته".

وأكد انه "لن أضع ورقة بيضاء وسأصوّت وفقًا لقناعتي".