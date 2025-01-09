شكرا لقرائتكم خبر عن لاستغلالهما الرواسب.. ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.وأوضحت أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.