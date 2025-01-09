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لاستغلالهما الرواسب.. ضبط مخالفَين لنظام البيئة في تبوك

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واس- تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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