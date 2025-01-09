شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مئوية.. طريف والقريات وحائل تسجل أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس شتوي بارد

الدمام - شريف احمد - سجلت كل من طريف والقريات وحائل أقل درجة حرارة في المملكة يوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلت كل منها درجة واحدة مئوية.وفي المرتبة جاءت سكاكا والدوادمي بـ درجتان، ثم تبوك مسجلة 3 مئوية.وسجلت كل من عرعر ورفحاء 4 درجات مئوية، ثم الطائف وخميس مشيط والقصيم بـ 5 درجات.وجاءت أبها في المرتبة التالية مسجلة 6 درجات، وأخيرًا الرياض والباحة بـ 7 مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين لا يزال الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان وعسير والباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين على مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج على مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.