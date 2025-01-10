شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الغرامة والكفالة وفقًا للقانون فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أمنية الموجىالجمعة، 10 يناير 2025 04:30 ص
مصطلحات قانونية نسمعها ونقرأ عنها فى ساحات القضاء المصرى، دون أن يعرف المواطن العادى تفاصيلها أو الفروق بينها، كمصطلحى الغرامة والكفالة التى تصدر فى القرارات والأحكام الجنائية، وهناك 7 فروق بين الغرامة والكفالة نستعرضها خلال السطور التالية:الغرامة:
* الغرامة عقوبة إلزام واستحقاق دولى يجب أن يتم دفعها وتعد كعقوبة لجريمة ما.
* تقع الغرامة وفقًا لنص قانونى يحدد مقدار الغرامة التى قد تدفع.
* عقوبة شخصية لا يمكن أن تقع على أحد غير الشخص المسئول عنها.
* لا تقع الغرامة إلا بحكم جنائى ويتم طلبها عن طريق النيابة العامة.
* يمكن طلبها من تركة المتهم المتوفى إذا صدر قرار بالغرامة ولم تنفذ ولا يتم طلبها من ورثته.
* الغرامة عقوبة وقرارها نافذ يجب تطبيقه.
* لا علاقة للغرامة بالتصالح مع المجنى عليه.
* تحدد الكفالة وفقًا لحالات محددة وهو ما يطلب بها المتهم أو المحامى الخاص عنه.
* ليست عقوبة وإنما ضمان لرجوع المتهم، وترفض الكفالة فى جرائم الاتهام بالقتل أو الشروع به.
* الكفالة مبلغ مالى يحدده الجهات المختصة ويتم استردادها بعد انتهاء المحاكمة وسقوط التهم عن الشخص.
* أشبه بضامن وليست عقوبة وغير مستحقة.
* لا تقع الكفالة على الشخص ولا يتطلب دفعها حكم جنائي.
* يمكن تسديدها بأى أموال سواء شخصية أو الأقارب وهى ضمان لعودة المتهم حين استدعائه.
* تتأثر الكفالة بالتصالح، فمن شروط استردادها أن تكون القضية انتهت بالتصالح.
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