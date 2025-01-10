شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الغرامة والكفالة وفقًا للقانون فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

مصطلحات قانونية نسمعها ونقرأ عنها فى ساحات القضاء المصرى، دون أن يعرف المواطن العادى تفاصيلها أو الفروق بينها، كمصطلحى الغرامة والكفالة التى تصدر فى القرارات والأحكام الجنائية، وهناك 7 فروق بين الغرامة والكفالة نستعرضها خلال السطور التالية:

الغرامة:

* الغرامة عقوبة إلزام واستحقاق دولى يجب أن يتم دفعها وتعد كعقوبة لجريمة ما.

* تقع الغرامة وفقًا لنص قانونى يحدد مقدار الغرامة التى قد تدفع.

* عقوبة شخصية لا يمكن أن تقع على أحد غير الشخص المسئول عنها.

* لا تقع الغرامة إلا بحكم جنائى ويتم طلبها عن طريق النيابة العامة.

* يمكن طلبها من تركة المتهم المتوفى إذا صدر قرار بالغرامة ولم تنفذ ولا يتم طلبها من ورثته.

* الغرامة عقوبة وقرارها نافذ يجب تطبيقه.

* لا علاقة للغرامة بالتصالح مع المجنى عليه.

الكفالة:

* تحدد الكفالة وفقًا لحالات محددة وهو ما يطلب بها المتهم أو المحامى الخاص عنه.

* ليست عقوبة وإنما ضمان لرجوع المتهم، وترفض الكفالة فى جرائم الاتهام بالقتل أو الشروع به.

* الكفالة مبلغ مالى يحدده الجهات المختصة ويتم استردادها بعد انتهاء المحاكمة وسقوط التهم عن الشخص.

* أشبه بضامن وليست عقوبة وغير مستحقة.

* لا تقع الكفالة على الشخص ولا يتطلب دفعها حكم جنائي.

* يمكن تسديدها بأى أموال سواء شخصية أو الأقارب وهى ضمان لعودة المتهم حين استدعائه.

* تتأثر الكفالة بالتصالح، فمن شروط استردادها أن تكون القضية انتهت بالتصالح.