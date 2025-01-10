شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن فى أسواق اليوم الواحد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن أسعار اللحوم والدواجن في أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما تطرحه من مواد وسلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل لـ30%.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والخضروات والفواكه.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، أسبوعيًا، الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 800 مللى بـ50 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وعبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وعبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.