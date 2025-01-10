شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الجمعة، جمهور الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد نجمتهم المفضلة، وهي الفنانة التي ولدت فى العاصمة المغربية الرباط، قدمت الديفا عشرات الألبومات الغنائية تجاوزت 40 ألبوما، فضلاً عن مئات الأغانى التى قدمتها وما زالت عالقة فى أذهان المستمعين، منها الحب اللى أنا عيشاه، علمناه الحب، احكى يا شهر زاد، قال جالى بعد يومين، من غير سبب، مش حتنازل عنك، يوم ورا يوم، قوينى بيك، بشتقلك ساعات، ليلة حبيبى، حالة ملل، محصلش حاجة وغيرها الكثير من الأغانى المميزة.

كما خاضت "الديفا" سميرة سعيد، تجربة التمثيل فى مسلسل مجالس الفن والأدب عام 1968، ثم فيلم "سأكتب اسمك على الرمال" عام 1979، التى تدور أحداثه حول حركة المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسى فى سنوات ما قبل الاستقلال، وطرد الملك محمد الخامس من بلاده ثم عودته على أكتاف الشعب، مع تسليط الضوء على عدة نماذج لبعض المواطنين المغاربة العاديين ومعاناتهم المعيشية وإصرارهم على الانتصار فى النهاية، وقامت بالبطولة عزت العلايلى، ناهد شريف وسمير صبرى، إخراج المخرج المغربى عبد الله المصباحى، وأدت الديفا مجموعة من الأغانى فى الفيلم منها "يا دمعتى هدى وشفت حبيبى".



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد