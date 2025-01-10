ياسمين عبد العزيز تنفصل عن زوجها في رمضان 2025 للمرة الرابعة على التوالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:23 صباحاً - تجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية الزوجة التي تنفصل عن زوجها للمرة الرابعة على التوالي في الدراما، وذلك خلال مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي تواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث تفضل ياسمين تقديم هذه النوعية من الأدوار الاجتماعية خلال أعمالها خاصة بعدما ابتعدت عن الكوميديا.

ياسمين عبد العزيز تنفصل عن خالد سليم في وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" تظهر في دور سيدة ثرية متزوجة من الفنان خالد سليم ولكنها تكتشف خيانته لها والزواج سراً من سيدة أخرى تجسد دورها نيكول سابا فتقرر الانفصال عنه، وذلك يعيدناً إلى أعمالها الأخيرة والتي تشهد أحداثها انفصالها عن زوجها بداية بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه عام 2020 حيث كانت متزوجة من شريف منير وانفصلت عنه ودخلت في قصة حب مع كريم فهمي.

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ياسمين عبد العزيز أيضاً في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه عام 2021 جسدت خلال أحداثه شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي وتنفصل عنه بعد مشاكل كبيرة بينهما وتدخل في قصة حب مع أحمد العوضي وتتزوجه، وكررت هذه التيمة كذلك في مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه عام 2023 والذي لعبت فيه دور فتاة تتزوج من أحمد العوضي ولكنها تنفصل عنه بعد دخوله السجن وتتزوج بعد ذلك من ماجد المصري.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

"وتقابل حبيب" يعضر ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز، كلٌّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، بتول الحداد، بسنت أبوباشا، أحمد عبدالله ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023. من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.

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