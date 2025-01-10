في يوم ميلادها.. أسرار مكياج سميرة سعيد من خبير التجميل بول قسطنطينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:23 صباحاً - الديفا سميرة سعيد، النجمة ذات الشباب الدائم والجمال الأيقوني، تحتفل اليوم 10 يناير بيوم ميلادها، هي التي لم يخف وهج تألقها رغم مرور السنوات والتقدم في السن. إنها الفنانة سميرة سعيد التي أسرت القلوب بإطلالاتها الجمالية على مدى سنوات طوال، التي تواكب فيها دوماً صيحات الموضة والمكياج، لا سيما الجريئة منها والبارزة، فتخطت بجرأتها في اختيار إطلالاتها المألوف والتقليدي؛ لتخط لها مساراً خاصاً في عالم الموضة والجمال؛ لتصبح أيقونة جمالية ملهمة النساء من مختلف الأعمار بأجمل اتجاهات المكياج العصرية والمميزة، سواء في المناسبات أو اللوكات اليومية.

ولمناسبة يوم ميلاد سميرة سعيد، تحدثنا إلى خبير المكياج بول قسطنطينيان الذي رسم بأنامله أجمل رسمات المكياج على وجهها، ليعرفنا بعضاً من أسرار مكياجها وجمالها.

سر الإطلالة الشابة لسميرة سعيد

سميرة سعيد بمكياج ناعم بأنامل بول قسطنطينيان- الصورة من خبير التجميل



تتمتع سميرة سعيد ببشرة مشرقة وشابة دائماً رغم التقدم في العمر. ويعود ذلك، وفقاً لخبير المكياج بول قسطنطينيان، إلى التزامها بروتين يومي دقيق للعناية بالبشرة:

الترطيب المستمر باستخدام كريمات تعزز نعومة البشرة وتحميها من الجفاف.

السيروم المغذي، الذي يحتوي على مكونات تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتجديدها.

الواقي الشمسي، الذي يحميها من تأثيرات أشعة الشمس الضارة، التي تعد سبباً رئيسياً في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

فيما يتعلق بمكياج البشرة، يعتمده قسطنطينيان بأسلوبين مختلفين:

التغطية الكاملة: مكياج البشرة المثالي لجلسات التصوير والظهور الإعلامي، حيث تتطلب الإضاءة مظهراً متجانساً. التغطية الخفيفة: لإطلالات يومية ناعمة وطبيعية تظهر جمال البشرة الحقيقي.

أما الهايلايتر، فهو من أساسيات مكياج سميرة سعيد، حيث يطبقه على مناطق محددة مثل الخدين لإضفاء توهج طبيعي يعزز من جمال ملامحها، إلى جانب البلاشر الذي غالباً ما يكون بدرجات الخوخي أو المشمشي، بما يتناغم مع لون بشرتها الحنطية.

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مكياج العيون: الجرأة عنوان إطلالات سميرة سعيد

سميرة سعيد بمكياج سموكي من بول قسطنطينيان- الصورة من خبير التجميل



تتميز سميرة سعيد بعيون واسعة وناعسة تضفي جاذبية خاصة على ملامحها. لذلك، يحرص خبير المكياج بول قسطنطينيان على إبراز عينيها بأساليب جريئة. وتتميز إطلالاتها باستخدام ألوان مكياج العيون المتنوعة، مثل الأزرق، الأخضر، والبنفسجي، إلى جانب الألوان الترابية التي تناسب بشرتها.

يتم رفع العين وإبرازها باستخدام الأيلاينر بأسلوب يتماشى مع شكل عينيها، مع التركيز على جعلها تبدو مسحوبة وأوسع.

الرموش المستعارة خيار أساسي في إطلالاتها التلفزيونية وحفلاتها الغنائية، بينما تُبرز الماسكرا جمال رموشها في إطلالاتها اليومية.

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أحمر الشفاه الأحمر.. بصمة جمالية مميزة

لا تخلو إطلالات سميرة سعيد من أحمر الشفاه الأحمر الذي يبرز ثقتها وأناقتها، وهو من الخيارات المفضلة لديها، كما يؤكد قسطنطينيان. ورغم ذلك، فهي لا تتردد في اعتماد ألوان أحمر الشفاه الأخرى، مثل البنفسجي والبرغندي، أو النيود والخوخي بدرجاته، بما يتناغم مع لون بشرتها ومكياج عينيها.

مكياج سميرة سعيد 2025

بول قسطنطينيان يضع اللمسات الأخيرة على مكياج سميرة سعيد- الصورة من خبير التجميل

وفقاً لخبير المكياج بول قسطنطينيان، يعود المكياج السموكي القوي ليكون من أبرز صيحات 2025، وهو خيار مثالي للفنانة سميرة سعيد. ويمثل المكياج السموكي بتدرجات الألوان الترابية لمسة عصرية وجريئة تبرز جمال عينيها وتكمل تألقها المعتاد.

معايدة لرمز الجمال

يعبر خبير المكياج بول قسطنطينيان عن إعجابه الكبير بشخصية سميرة سعيد، قائلاً: "هي ليست فقط رمزاً للجمال، بل أيضاً للثقة بالنفس والجرأة في اختياراتها، مما يجعل العمل معها تجربة فريدة ومليئة بالإلهام."

وبهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نقول لها: كل عام وأنتِ مصدر إلهام، كل عام وأنتِ رمز الجمال الذي لا يخبو نوره. من فريق "الخليج 365"، ومن كل من يعشق إطلالاتك، نتمنى لك يوم ميلاداً سعيداً، وإطلالات مبهرة دائماً كما عوّدتنا.