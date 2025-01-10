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الامارات | «Daoun» تضيء حي دبي للتصميم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، من جديد ليقدم لزواره ومحبي الفن تجربة مبتكرة، من خلال مجسّمات «Daoun» التي تعدّ جزءاً من فعالية «أضواء دبي»، حيث تقدم هذه الفعالية مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية المضيئة التي جرى تصميمها خصيصاً للعرض. وتوجد مجسّمات «Daoun» في قلب وجهة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم، بين المبنيين (4) و(6)، حتى 12 يناير الجاري، لتضيء سماء مدينة دبي بألوان ساحرة وأنماط تأسر الأنظار كل ليلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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