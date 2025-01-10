10 قصص للأطفال المصابين بفرط النشاط و8 نصائح مهمة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:23 صباحاً - لا شيء يحفز الدماغ مثل القراءة، وخاصة عندما يرى أطفالنا أنفسهم في الشخصية الرئيسية، إليك قائمتنا القصيرة للكتب الرائعة التي تساعد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الشعور بالتواصل وتقليل الشعور بالوحدة.

عندما تجعلهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يشعرون بالاختلاف أو سوء الفهم، يمكن لأطفالنا الاستفادة بشكل كبير من التواصل مع الأطفال ذوي التفكير المماثل- حتى لو كانوا شخصيات خيالية، إليك مجموعة من الكتب للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واختلافات التعلم، للأطفال من جميع الأعمار.

سلسلة هانك زيبزر

سلسلة هانك زيبزر

بقلم هنري وينكلر ولين أوليفر

يستعيد هنري وينكلر (صاحب كتاب "أيام سعيدة") ذكريات طفولته في كتب هانك زيبزر، وهو فتى صغير يكبر وهو يعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وعسر القراءة ويجد نفسه باستمرار في مواقف غريبة تملأ تقريره الدراسي في نهاية السنة، الكتاب مليء بالفكاهة للكبار والصغار على حد سواء، وأي طفل يتعلم بشكل مختلف سوف يتعاطف حقاً مع هانك.

أخذ عُسر القراءة إلى المدرسة

بقلم لورين موينيهانا

يحكي الكتاب عن طفل يدعى مات، يعاني من عسر القراءة، ويعتبر قدوة عظيمة للأطفال، طوال القصة، يشرح الصعوبات التي يواجهها في القراءة والرياضيات، ويصف الخطوات التي اتخذها لمعرفة طبيعة تحديات التعلم التي يواجهها والحصول على المساعدة في المدرسة.

إيلي بين ملكة الدراما

بقلم جيني هاردينج

"إيلي بين" هو أحدث كتاب للأطفال عن اضطراب المعالجة الحسية (SPD)، وهي حالة تؤثر على ما لا يقل عن 40 في المائة من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه و/أو التوحد، يبدو أن إيلي بين تخاف من لا شيء، ولا تستطيع التعامل مع المهام البسيطة بسبب اضطراب المعالجة الحسية لديها، تأخذها والدتها إلى معالج مهني، يساعدها في التعبير عن مشاعرها بالكلمات والشعور بالتحسن، هذا الكتاب هو مقدمة جيدة لاضطراب المعالجة الحسية للأطفال الصغار.

أين يذهب عقلي أثناء درس العلوم؟

أين يذهب عقلي أثناء درس العلوم؟

بقلم باربرا إيشام

إميلي ذكية، لكنها لا تستطيع التركيز في الفصل، تحاول معلمتها إبقاء أفكار إميلي على المسار الصحيح، لكنها سرعان ما تغير رأيها عندما تعلم أن إميلي تكون أكثر إبداعاً عندما تشتت انتباهها، إلى أين يتجه عقلي أثناء درس العلوم؛ يستهدف الأطفال "المتفوقين مرتين": الأطفال الذين يتمتعون بمستويات ذكاء موهوبة إلى جانب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو صعوبات التعلم، يحتفل بمواهبهم الفريدة مع الاعتراف بالصعوبات التي يواجهونها.

هذا الصباح ذهب سام إلى المريخ

بقلم نانسي كارلسون

على الرغم من عدم ذكر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مطلقاً في هذا الكتاب، إلا أن سام البالغ من العمر 8 سنوات غالباً ما يجد صعوبة في الانتباه أو اتباع التعليمات، يركز الكتاب على تغييرات نمط الحياة التي يجب مراعاتها قبل التشخيص الرسمي أو اتخاذ قرار بتناول الدواء، إنها قصة ممتعة وجذابة سيحبها الأطفال الصغار، وتحتوي ملاحظة في النهاية على استراتيجيات يمكن للآباء استخدامها لمساعدة الأطفال على تحسين انتباههم.

قصص كوري

بقلم جين كراوس

يعاني كوري من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يصف في قصص قصيرة وقصائد كيف يؤثر هذا الاضطراب على حياته اليومية وعلاقاته وواجباته المدرسية، تقدم قصص كوري مقدمة مناسبة للعمر لعلاجات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مثل الأدوية والاستشارة وتعديل السلوك، إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو خطة علاجه؛ فهذا كتاب رائع لمساعدته على فهم أنه ليس وحيداً.

سلسلة جوي بيجزا

بقلم جاك جانتوس

هناك جانبان لكل قصة خاصة عندما تكون القصص عن جوي بيجزا، وهو صبي طيب ومندفع، يقع غالباً في مشاكل كبيرة، تتناول الكتب موضوعات صعبة مثل الشعور بالإهمال، وتناول الأدوية، والمزيد.

يجب على الآباء قراءة هذه الكتب قبل قراءتها لأطفالهم -لأنها تتناول بعض الموضوعات الثقيلة مثل الطلاق والإدمان- إذا أردت التأكد من أن طفلك مستعد لها.

انتبهي يا إيميلي براون

بقلم ليندا بيرتون

تتناول المؤلفة ليندا بيرتون موضوع عدم الانتباه برشاقة وروح الدعابة لدى الأطفال والحب، إن الجهود المبالغ فيها (والتي تتسم بالتناغم!) التي تبذلها الراوية لجذب انتباه ابنتها كفيلة بجعل أي أسرة تبتسم وتضحك، تنتهي قصة "انتبهي يا إميلي براون!" بملاحظة مطمئنة، ما يضفي النغمة المثالية لمناقشة ممتعة حول الانتباه.

جزيرة ألوها: قصة الحجارة

بقلم فرانك ساوث

يعاني الشخصية الرئيسية إيدي أكاماي من إعاقة في التعلم تجعل من الصعب عليه القراءة، ولكن بمساعدة أصدقائه وعائلته وبعض النباتات المرحة التي تحمل الحروف الأبجدية، يتغلب على مخاوفه وينقذ جزيرة ألوها السحرية، سيتعرف الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم إلى أنفسهم في إيدي، وينمو لديهم الثقة كما يفعل في جزيرة ألوها.

استعدوا لرصيف الميناء!

بقلم جين كراوس

هذا نهج جذاب بصرياً وجذاب لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يُروى من خلال عيون فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات -وهو مثالي للفتيات من سن 9 إلى 13 عاماً، يعد الكتاب مقدمة وحقيقية للعيش والتعلم والنجاح مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

8 نصائح لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه للتركيز على القراءة

مساعدة الأطفال المصابين بنقص الانتباه للتركيز على القراءة



إن صعوبات التركيز التي تصاحب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تخلق تحديات، وقد تتسبب مشاكل الانتباه في استغراق بعض الأطفال وقتاً أطول لتعلم القراءة، أو الاستماع، إن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو حالة تستمر مدى الحياة، ولا تختفي صعوبات الانتباه، ولكن هناك استراتيجيات يمكن أن تساعد الأطفال على التركيز عند القراءة، وفيما يلي خمس نصائح سريعة يمكنك تجربتها.

1. قللي عوامل التشتيت

الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يشتت انتباههم بسهولة بسبب الضوضاء والأنشطة المحيطة بهم، حاولي إيجاد مكان هادئ ووقت مناسب لهم للقراءة في المنزل، في الفصل الدراسي، ضعيهم بعيداً عن النوافذ أو الباب، لمنعهم من سماع الكثير من الضوضاء الخارجية.

2. اضبطي المؤقت

غالباً ما يواجه الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة صعوبة في إدارة الوقت وكذلك الانتباه، إن السماح لهم برؤية المدة التي يحتاجونها للسماع إلى القصة يمكن أن يقلل من التوتر، ويجعل من السهل عليهم التركيز.

3. وفري فترات راحة

قد يبدو التوقف عن القراءة لبضع دقائق للتحرك أو التنفس بعمق فكرة سيئة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التركيز، لكن "فترات الراحة في الدماغ" يمكن أن تساعد بعض الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على إعادة التركيز والعودة إلى مهمة القراءة.

4. ادفعي الطفل لاستخدام جميع حواسه

قد يكون الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أكثر تركيزاً عندما يستخدمون حواسَ مختلفة للاستماع إلى القصة، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، على سبيل المثال، قد يصفقون للمقاطع أثناء قراءتها.

5. كوني مرنة

في الواقع، يجد بعض الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط سهولة أكبر في التركيز عند تشغيل الموسيقى، وقد يحتاج آخرون إلى الوقوف أو المشي أثناء الاستماع إلى القصة، أو أثناء قراءتك لهم، امنحيهم مساحة للقيام بذلك بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.

6. اختاري الكتب المناسبة

قد يستفيد الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط من الكتب ذات الفصول الأقصر والرسوم التوضيحية الجذابة وقصص الحبك السهلة المتابعة، ابحث عن كتب تتناول مواضيع يهتم بها طفلك، وكتب تناسب مستوى قراءته.

7. اقرئي بصوت عال واستخدمي الكتب الصوتية والتفاعلية

يمكن أن تكون القراءة بصوت عالٍ لطفلك طريقة رائعة لتحسين مدى انتباهه وفهمه، كما أنها تساعد في تطوير المفردات واللغة، كما يمكن أن تساعد الكتب الصوتية الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الاستمتاع بالقصص دون ضغوط التركيز على القراءة، فهي تسمح لهم بالاسترخاء والاستماع وتخيل القصة بطريقتهم الخاصة. ويمكن للكتب التفاعلية التي تتطلب مدخلات الطفل، أن تبقي الأطفال منشغلين وتساعدهم على التركيز.

8. شجعي طفلك على القراءة بشكل مستقل

كوني متاحة للإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديه، كما يعد Story Spark منصة ممتازة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص للأطفال، تحتوي المنصة على ميزات تجعل القراءة أسهل للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك تغيير حجم الخط ولونه، وتسليط الضوء على النص أثناء قراءته، وتوفير شريط تقدم القراءة، توفر المنصة أيضاً قصصاً تفاعلية يمكن للأطفال التفاعل معها، مما يجعل القراءة أكثر متعة وجاذبية.

كيف تكتشفين إصابة طفلك بفرط الحركة وتشتت الانتباه بنفسك؟