أماكن أسواق اليوم الواحد المقرر تنظيمها اليوم بالقاهرة.. اعرفها

تنظم محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، عدة أسواق ضمن سوق اليوم الواحد، وذلك بمناطق مدينة نصر وحلوان والأميرية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب الجميع، حيث سيتم إقامة سوق اليوم الواحد، اليوم الجمعة، أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بجوار أرض المعارض، وكذلك سيتم إقامة نسخة ثانية من السوق، اليوم، أمام ركن فاروق بمدخل مدينة حلوان على كورنيش النيل، كما يتم تنظيم السوق اليوم الجمعة فى حى الأميرية.

مواعيد وأماكن السوق

ويتم تنظيم السوق على مدار يوم إلى يومين بعدة مناطق بالقاهرة، كما يتم التوسع فى اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق فى حى الأميرية يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، ويتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.

وتقوم فكرة سوق اليوم الواحد، على زيادة المعروض السلعى، وتخفيض السعر، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.