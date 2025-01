شكرا لقرائتكم خبر عن نظريات جديدة حول إحدى شخصيات فيلم Deadpool & Wolverine.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر متابعى شركة مارفل نظريات جديدة عبر الإنترنت حول تقديم النجم العالمى رايان رينولدز لشخصية Nicepool في فيلم Deadpool & Wolverine الذى طرح عام 2024، معتقدين أنه قد يكون تصويرًا غير جذاب لنجم It Ends With Us جاستن بالدوني.

في الفيلم، يبدو Nicepool نسخة أكثر قبولًا من الشخصية الرئيسية، وينبع الكثير من التكهنات من سلوكيات الشخصية وتسريحة شعرها، وخاصة تأكيده على المعتقدات التي تتعارض مع أفعاله.

عندما ظهر Nicepool لأول مرة، علق على جسد الشخصية Ladypool (بليك ليفلي)، وعندما سأله Deadpool (رينولدز) عما إذا كان متأكدًا من أنه مسموح له بقول ذلك، رد Nicepool "لا بأس، أنا أعرّف نفسي باعتباري نسويًا".

تفترض النظريات أن الشخصية قد تكون مستوحاة من بالدوني، الذي يخوض معركة قانونية مع زوجة رينولدز ، بليك ليفلى، حيث قام الثنائي ببطولة فيلم الدراما الرومانسي It Ends With Us، ومؤخرًا رفعت ليفلي دعوى قضائية تزعم فيها أن بالدوني تحرش بها جنسيًا في موقع تصوير الفيلم، فضلًا عن ادعائه أنه شن حملة تشويه سمعة ضدها.

ونفى بالدوني الاتهامات، ورفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت القضية، وتعهد بمقاضاة زميلته السابقة في التمثيل، وقال محاميه برايان فريدمان لشبكة سي بي إس نيوز إن الصحيفة "ساعدت وشجعت على حملة تشويه سمعة تهدف إلى تنشيط الصورة العامة المتعثرة لليفلي".

مع وضع هذا في الاعتبار، افترض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن تصوير رينولدز لـ Nicepool على أنها شخصية نسوية غير صادقة وقد يكون كاريكاتيرًا لبالدوني، واستخدم أحد المنشورات مشهدًا محذوفًا لتعزيز هذه الفكرة، في الفيديو، يدعي Nicepool أن دعوته هي "استضافة بودكاست يومًا ما يدر دخلاً على حركة المرأة".

حيث يشارك بالدوني في استضافة برنامج The Man Enough Podcast، الذي يناقش الرجولة الحديثة، وفي أعقاب الدعاوى القضائية التي رفعتها ليفلي وبالدوني، انسحبت المضيفة ليز بلانك من البرنامج.