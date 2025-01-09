شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحميل.. "تنظيم الإعلام" تطلق الدليل الشامل للمهن الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام "دليل المهن الإعلامية" الذي تهدف من خلاله إلى تطوير حوكمة القطاع الإعلامي، والارتقاء به إلى مستويات جديدة من الجودة والمهنية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام د. عبد اللطيف العبد اللطيف، أن الدليل يُعد مرجعًا لتوصيف الوظائف الإعلامية وتصنيفها، ويأتي ثمرة من ثمار الاستراتيجية الجديدة للهيئة، التي تهدف إلى تحسين حوكمة القطاع الإعلامي ورفع كفاءته.

وللاطلاع على الدليل وتحميله من خلال هذا الرابط.

التسجيل المهني وتطوير الإعلام

أشارالعبد اللطيف إلى أهمية التسجيل المهني في تطوير قطاع الإعلام، وقال إن الدليل يأتي مكملًا للتسجيل المهني لحوكمة المهن الإعلامية وضبطها، وتحديد مرجعية لتوصيفها لدى المؤسسات، والجهات الإعلامية بما يرفع من جودة الممارسات الإعلامية.

وأوضح أن الهيئة ستستمر في مساعيها لتطوير قطاع الإعلام ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني، ومواكبًا لرؤية المملكة 2030، ومستقبلها المزدهر.



المبادئ العامة للعمل الإعلامي

وتسعى الهيئة من خلال هذا الدليل التنظيمي إلى تطوير الحوكمة المتبعة في تنظيم المهن الإعلامية بدءًا من عملية التسجيل المهني، وصولًا إلى الارتقاء بأداء العاملين بالمهن الإعلامية، ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين الإعلاميين والمنشآت الإعلامية، لجعل بيئة العمل الإعلامي منظمة وجاذبة للمبدعين، ومحفزة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

يُقدِم الدليل المبادئ العامة التي تحكم أداء العمل في المهن الإعلامية والضوابط التي يجب على الإعلامي الالتزام بها، بصفتها مكملة لضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

ومن هذه الضوابط: التحقق من صحة المعلومات، وتحديد المصادر، والتفريق بين التحليل والتقرير الإخباري، وتسمية التحليل والتعليق، وتمييز الأخبار عن الدعاية.

وتطرق الدليل إلى ضوابط العمل الإعلامي، ومبادئ ممارسة المهنة بالاستناد إلى المعايير الدولية لمهنة الإعلام، التي تشمل: الاستقامة، الموضوعية، الحفاظ على السِرية، الكفاءة، تصحيح الحقائق، العدل والنزاهة، مرورًا بشروط ومزايا التسجيل المهني للإعلاميين، والاعتماد المهني.

كما يقدم الدليل توضيحًا لمسؤوليات ومهام كل المهن التي ترخصها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

المزيد من الشفافية والمهنية

تعمل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على تحقيق المزيد من الشفافية والمهنية لدى ممارسي العمل الإعلامي، سعيًا إلى توفير بيئةٍ حاضنةٍ للابتكار ومنافسة في التطوير.

إلى جانب التزامها المسؤولية والمصداقية، ما يعزز الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

وحثت الهيئة ممارسي المهن المشمولة في الدليل على التسجيل المهني من خلال منصة إعلام هنا.