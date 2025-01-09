الامارات | قنصلية الإمارات في لوس أنجلوس تدعو المواطنين من توخي الحذر بسبب الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت قنصلية دولة الإمارات في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية لوس أنجلوس.

كما أكدت القنصلية على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وأسفرت حرائق الغابات التي اندلعت أمس الأربعاء في لوس أنجلوس، عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وما تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، حيث لم تتم السيطرة على النيران حتى الآن.

وأدت الحرائق، التي اشتدت بفعل الرياح العاتية، إلى تدمير أكثر من ألف مبنى في محيط المدينة، ما أجبر عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم هربا من ألسنة اللهب.