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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم بخاخ الأنف لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 10 يناير 2025 03:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية استخدام بخاخ الأنف حال الإصابة بنزلة برد حيث تضمنت الخطوات التالية :-
- نظف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي
- نظف اليدين جيدا ثم جففها
- قم بغلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق
- ضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى
- اضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها
بخاخ الأنف
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