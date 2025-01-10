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كيف تستخدم بخاخ الأنف لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 10 يناير 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية استخدام بخاخ الأنف حال الإصابة بنزلة برد حيث تضمنت الخطوات التالية :-

- نظف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي

- نظف اليدين جيدا ثم جففها

- قم بغلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق

- ضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى

- اضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها


بخاخ الأنف

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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