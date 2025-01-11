شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة لتهريب العملات الأجنبية إلى مناطق الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن قيام الاستخبارات العسكرية في مدينة تعز بضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد، متخصص في تهريب العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة عصابة الحوثي"وكلاء إيران".

وأوضحت المصادر أن العصابة كانت تعمل تحت غطاء شركة وهمية وبطرق مموهة، حيث تمكنت من تهريب مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية، أبرزها الريال السعودي والدولار الأمريكي، إلى محافظة ذمار.

وأشارت إلى أن التشكيل كان يستخدم أسماء وهمية مثل "أبو هادي" و"أبو مهند" لإتمام عمليات التحويل.

وأضافت المصادر أن هناك ضغوطًا من وساطات متعددة تسعى لإيقاف التحقيقات والإفراج عن المتورطين.

ومنذ سنوات، تتسبب هذه العصابات في استنزاف العملات الاجنبية في مناطق سيطرة الحكومة وسحبها الى مناطق سيطرة عصابة الحوثي، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض من الدولار والعملات الأخرى في الأسواق.

وساهم هذا الإجراء في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما فاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى زيادة التضخم وصعوبة معيشة المواطنين.