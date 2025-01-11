الامارات | فيل يقتل سائحة إسبانية وهي تحاول غسله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توفيت سائحة إسبانية بعد أن هاجمها فيل أثناء قيامها برشه بالمياه في منتجع سياحي في تايلاند.

وكانت بلانكا أوجانجورين جارسيا، 22 عامًا، تغسل الحيوان في Koh Yao Elephant Care & House، وهو ملجأ شهير للسياح، عندما نطحها الفيل بنابه.

وقال خبراء أن الفيل ربما هاجمها بعد أن أصبح متوترًا بسبب ضغوط البيئة من حوله والتفاعل مع السياح خارج نظامه البيئي، وفقًا لتقارير صحيفة كلارين.

ويعتبر الاستحمام مع الأفيال وغسلها من الأنشطة السياحية الشهيرة في البلاد. حيث كانت بلانكا في برنامج تبادل جامعي في تايوان كجزء من السنة الخامسة من درجة القانون والعلاقات الدولية في جامعة نافارا، ومقرها مدينة بامبلونا شمال إسبانيا.

وفي يوليو، توفي سائح إسباني بعد أن هاجمه فيل كان يلتقط له صورة خلال عطلة سفاري في جنوب إفريقيا مع خطيبته .

ووقعت الحادثة بعد ظهر يوم الأحد في حديقة بيلانسبرج الوطنية شمال غرب جوهانسبرج. وداس الحيوان على ضحيته عندما خرج من سيارته لالتقاط صور لمجموعة من الأفيال.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الرجل الميت وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا يقودون سيارتهم عبر المحمية عندما توقفوا بعد أن رصدوا ثلاثة أفيال وشبلين. ولم يصب ركاب السيارة الآخرون بأذى.

وقال رئيس وكالة السفاري الإسبانية أليكس لاكادينا أنه أُبلغ بأن الهجوم وقع لأن أنثى الفيل شعرت بالتهديد عندما اقتربت منهما.

وقال: "القاعدة الأولى للسفاري هي عدم الخروج من السيارة أو النهوض. عندما تكون في سيارة دفع رباعي، لا ترى الحيوانات البرية الناس، بل ترى كتلة ولا تتفاعل إلا عندما تفعل شيئًا خارجًا عن المألوف".