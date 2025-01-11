شكرا لقرائتكم خبر عن "مخاطر كبيرة في سماء روسيا".. هيئة الطيران الأوروبية توضح والان نبدء بالتفاصيل

أجواء روسيا

حوادث في المجالات الجوية

العقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من مخاطر كبيرة تواجهها الطائرات التجارية، التي تحلق في أجواء روسيا بسبب نقص التنسيق مع الجيش الذي ظهر بوضوح في حادث تحطم طائرة أذربيجانية قبل فترة قصيرة.وفي "نشرة أمنية حول مناطق النزاع" جددت الوكالة توصيتها لشركات الطيران بعدم التحليق غرب المجال الجوي الروسي، الذي تمنع موسكو أساسًا الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من استخدامه لكنه لا يزال سالكًا لشركات طيران صينية وتركية وخليجية خصوصا.وأضافت الوكالة أن المنطقة المعنية تقع "إلى غرب خط الطول 60 شرقا على كل الارتفاعات وكل مستويات التحليق".وبمعزل عن التدابير التي اتخذتها روسيا، توصي الوكالة بتفادي التحليق فوق قسم من هذه المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.وشددت في النشرة الجديدة على أن النزاع يولد مخاطر "استهداف طائرات مدنية بصورة غير متعمدة... بسبب نقص محتمل في التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية" عند تشغيل الدفاعات الجوية.وأشارت الوكالة إلى "حوادث في المجالات الجوية التي لم تغلقها روسيا الاتحادية خلال هجمات" لافتة إلى أن "هذا يولد مخاطر كبيرة على عمليات التحليق، كما أظهر الحادث الذي تعرضت له الرحلة 8243 للخطوط الجوية الأذربيجانية".وقتل 38 شخصا في تحطم الطائرة في أثناء قيامها برحلة بين باكو وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في 25 ديسمبر.ونددت الوكالة الفدرالية الروسية للطيران بما عدته توصية "سخيفة" للاتحاد الأوروبي.وقالت الوكالة الروسية في بيان الجمعة إن "هذه التوصية تبدو سخيفة في سياق العقوبات الراهنة" التي تستهدف القطاع الجوي الروسي"، مضيفة أن ذلك "لا يعدو كونه استمرارًا لسياسة العقوبات التي تمارسها الدول الغربية بحق صناعة الطيران المدني الروسي".وقالت الوكالة الأوروبية إن "أي شركة طيران أوروبية لا تسير حاليًا رحلات إلى روسيا، ولا تستخدم مجالها الجوي" بعدما أغلقته موسكو ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء اجتياحها لأوكرانيا.لكنها ذكرت بأن "عدة شركات طيران من دول أخرى تواصل القيام بذلك رغم المخاطر المرتبطة بالحرب".