زاخاروفا حول العقوبات قبل مغادرة بايدن: البعض يترك بصمة في التاريخ والبعض لا يترك سوى الأثر

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "تاس" الروسية، على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على روسيا قبل مغادرتها البيت الأبيض، معتبرة أن "البعض يترك بصمة في التاريخ بينما لا يترك البعض الآخر سوى الأثر".

يذكر أن ادارة بايدن فرضت قيودا على 13 روسيا، من بينهم مسؤولون ومدراء تنفيذيون في شركات نفط كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 30 شركة خدمات حقول نفط مقرها روسيا.