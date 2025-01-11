نقولا في رسالة للرئيس عون: خطاب القسم هو دستور للمواطن الطامح لبناء وطن لجميع ابنائه

أشار النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له، الى أن "رسالتي الأولى للرئيس العماد جوزاف عون، أولا مبروك للشعب اللبناني قبل تهنأتكم بتولي المركز الأول في الدولة لأن وجودكم يزيد المواطن ثقة بدولته ويعطيه الأمل بأن لبنان سينهض من جديد".

وتوجه للرئيس عون بالقول :"أنا واثق بأنكم لن تخضعوا للضغوطات الداخلية قبل الخارجية لأن جميع الأحزاب فشلت في بناء الدولة وعملت على تقوية المزارع على حساب الدولة"، مشيرا الى ان "خطاب القسم هو دستور للمواطن الطامح لبناء وطن لجميع ابنائه.

وتابع :"قسمنا جميعا كما قلتم في السابق الدفاع عن الوطن ليس في حالات الرفاهية إنما عندما يكون الوطن في حالة الخطر. ليس فقط الخطر الخارجي بل خطر الفساد الداخلي الذي قضى ويقضي على مفهوم الدولة ومكوناتها".

وأضاف :"لبنان كله معكم تخلصوا من موبقات الطبقة السابقة ولتكن مقدمة الدستور عقيدتكم الشعب مصدر السلطات وليس زعماء الطوائف والطائفية والمحاصصة".