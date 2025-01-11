شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

مطار الملك خالد الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الشعب السوري