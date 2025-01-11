شكرا لمتابعة خبر عن عالم اثار: الوجود البشري في جزيرة فرسان يعود الى مليون عام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الدكتور جيف بيلي أستاذ الآثار بجامعة “يورك”، عن وجود بشري في جزيرة فرسان بجازان يعود إلى مليون عام.

وقال بيلي: “نحن نتحدث عن وجود بشري في هذه المنطقة ربما يعود إلى مليون عام، الفقرة الأقدم هي فترة نسميها العصر الحجري المبكر عندما كان الناس يصنعون أدوات قطع كبيرة مصنوعة من الحمم البركانية”.

وأضاف: “وهذا النمط استمر حتى 50 ألف سنة تقريبا ثم لدين الناس يصنعون أدوات أصغر، والنمط الكبير الذي يمكننا رؤيته علي امتداد هذه الفترة الزمنية الهائلة هو الطريقة التي تذبذبت فيها تغيرات المناخ، والتى استمرت لربما من 5000 إلي 6000 سنة، وبين الفترات الجافة التي استمرت لمدة 100 ألف سنة”.