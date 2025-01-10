شكرا لمتابعة خبر عن متخصص: دور الأب يندرج تحت ثلاث مظلات الرعاية، القيادة، والمسؤولية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناقش الدكتور عبدالرحمن المرداسي، المتخصص في السياسات التربوية، الخلاف حول ماهية دور الأب في الأسرة.

وقال المرداسي خلال حديثه في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “منذ عصر الالتقاط، عندما كانت الأسرة الصغيرة في بداية الإنسانية، كان دور الأب هو توفير المأوى والرعاية والحماية”.

وتابع المرداسي أنه مع تطور الأزمنة ومجيء الإسلام الحنيف إلى يومنا هذا، فإن دور الأب يندرج تحت ثلاث مظلات: مظلة الرعاية من مأوى ومسكن، ومظلة القيادة “توزيع الأدوار داخل الأسرة ومتابعتها”، والمظلة الثالثة وهي مظلة المسؤولية.

وأشار المرداسي إلى أن هناك مشكلة حالياً في التعدي على دور الأب من خلال الأم أو الابن الأكبر وأحياناً الجد.