شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني : أغلب مناطق المملكة موعودة بحالة مطرية مقبلة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أغلب مناطق المملكة موعودة بحالة مطرية مقبلة.

وقال القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية : ” هناك جولات متتالية من فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، تؤثر على منطقة مكة المكرمة وسواحلها، وأيضًا منطقة المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والشمالية”.

وتابع القحطاني ، ” اليوم تشهد العاصمة المقدسة، ومرتفعات الطائف فرصًا لأمطار غزيرة ” .

وأضاف القحطاني أن المنطقة الوسطي ستشهد أيضًا أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد يراقب تأثيرات الحالة المطرية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.