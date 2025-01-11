بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحسم القمة مع دورتموند ويواصل تشديد الخناق على بايرن

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل باير ليفركوزن حامل اللقب تشديد الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر عدما حسم القمة أمام مضيفه بوروسيا دوتموند في صالحه 3 2 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي التشيكي باتريك شيك الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وسجل شيك ثنائيته في الدقيقتين 8 و19 بعدما افتتح النيجيري نايثن تيلا التسجيل بعد 25 ثانية، فيما سجل الانكليزي جايمي غيتنز (12) والغيني سيرهو غيراسي (79 من ركلة جزاء) هدفي بوروسيا دورتموند.

وهو الفوز السادس تواليا لليفركوزن والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

وألحق ليفركوزن الخسارة الاولى بدورتموند على أرضه هذا الموسم والخامسة فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس مؤقتا وبات مهددا بالتراجع

وجاءت خسارة دورتموند عقب استعادته نغمة الانتصارات في المرحلة الماضية بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 3 1 وذلك بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب زحمة مرورية خارج الملعب. وتم تكريم حارس المرمى السابق لنادي بوروسيا دورتموند ومدرب حراس المرمى فولغانغ "تيدي" دي بير الذي توفي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن سن 60 عاما.

وبكَّر الضيوف بالتسجيل وتحديدا بعد 25 ثانية عندما قطع المدافع الدولي البوركينابي إدمون تابسوبا برأسه كرة للمدافع يانيك لوهرز فارتدت الى لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش فهيأها برأسه إلى تالا فسددها "على الطاير" من داخل المنطقة فأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي السويسري غريغور كوبل.

وعزز شيك تقدم باير ليفركوزن بعد سبع دقائق عندما استغل كرة عرضية للمدافع الدولي الإكوادوري بييرو هينكابي فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس كوبل (8).

وقلص بوروسيا دورتموند الفارق عندما مرر المدافع البرازيلي يان كوتو كرة عرضية حاول أندريش إبعادها لكنه هيأها الى غيتنز غير المراقب فتابعها داخل المرمى من مسافة قريبة (12).

وأعاد شيك الفارق الى سابق عهده في الدقيقة 19 اثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للمدافع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ فتابعها بيسراه على يسار الحارس كوبل.

وهو الهدف الحادي عشر لشيك في الدوري هذا الموسم فارتقى الى المركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق ثلاث اهداف عن مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الانكليزي هاري كاين المتصدر، وبفارق هدفين خلف مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

وكاد غيراسي يفعلها بتسديدة قوية كادت تخدع الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي بعدما ارتطمت بقدم السويسري غرانيت شاكا لكنه ابعدها ببراعة الى ركنية (29).

وتابع هراديتسكي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لكريم أديمي من خارج المنطقة (42).

وجرب أديمي حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (54).

وأهدر شيك فرصة الهاتريك عندما تلقى كرة عرضية من فريمبونغ تابعها برعونة من مسافة قريبة بين يدي الحارس (60)، قبل أن يترك مكانه لصانع الالعاب الدوري فلوريان فيرتس (63).

وحصل دورتموند على ركلة جزاء اثر ضربة باليد لتابسوبا في وجه المهاجم البديل البلجيكي جوليان دورانفيل فانبرى لها غيراسي زاحفة على يسار الحارس هراديتسكي (79).