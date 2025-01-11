شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ستاندرد آند بورز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 75ر696 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 45ر41938 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر91 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 04ر5827 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر317 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 63ر19161 نقطة.