الاقتصاد

خسارة ستاندرد آند بورز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ستاندرد آند بورز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 75ر696 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 45ر41938 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس
مؤشرات بورصة وول ستريت (أرشيفية)

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر91 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 04ر5827 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر317 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 63ر19161 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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