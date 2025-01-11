شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، تطورات أسعار الذهب في مصر عقب ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق 2670 دولار.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الختامية لهذا الاسبوع في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً

الجنيه الذهب 30240 جنيها

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلي أعلى مستوى خلال شهر تقريباً.

ويعد السعر الحالي في مصر مرتفع قياساً على مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ليغلق الذهب تداولات الأسبوع على أداء إيجابي.