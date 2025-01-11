شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025.. عيار 21 يسجل 3780 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وسجل عيار 21 مبلغ 3780 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

وكان مجلس الذهب العالمي، قد أعلن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.