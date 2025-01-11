الامارات | مكتبة محمد بن راشد تستقبل 2025 بأمسيات شعرية وأدبية وموسيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استراتيجيتها المستدامة للنهوض بالقطاع الثقافي والمعرفي على مدار الـ50 عاماً المقبلة، تستعد مكتبة محمد بن راشد، لاستقبال عام 2025، بمجموعة مميزة من الفعاليات الأدبية والفنية والأمسيات الشعرية والموسيقية خلال شهر يناير، وذلك بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمبدعين والعازفين.

وتبدأ الفعاليات مع أمسية شعرية بعنوان «قصائد.. هُنَّ»، تشارك فيها مجموعة من أبرز الأصوات الشعرية النسوية المعاصرة بالعالم العربي، إضافة إلى فقرة عزف على آلة العود.

وتستضيف المكتبة، خلال شهر يناير الجاري، نخبة من الكتّاب والمبدعين العرب والأجانب ممن كتبوا أعمالاً بلغات غير لغتهم الأم في أمسية بعنوان «حوار الثقافات عبر الأدب»، والتي تناقش التحديات التي واجهها الكتّاب في التعبير عن أفكارهم، والأثر الثقافي لهذه الأعمال في تعميق التواصل الثقافي بين المجتمعات. وتتضمن الفعالية قراءات مختارات من أبرز الأعمال الأدبية، ونقاشات حول تجارب الكتّاب في الكتابة بلغات أخرى، إضافة إلى استعراض دور الترجمة في الوصول إلى جمهور عالمي. وتختتم الأمسية بحفل توقيع مجموعة من الكتب التي تعكس تنوّع الثقافات والأفكار.

كما تتعاون مكتبة محمد بن راشد مع مسرح دبي الوطني وكورال شرقيات، لتقديم أمسية إبداعية فنية حول المسرح الغنائي الرحباني بعنوان «المسرح الغنائي - مسرح الرحابنة أنموذجاً»، والتي تستعرض تجربتهم الرائدة في المزج بين الموسيقى اللبنانية والشعر والأداء المسرحي، إلى جانب مناقشة أهمية المسرح الغنائي.