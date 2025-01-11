الامارات | مزاينة صقور وسباقات خيل وسلوقي.. في «ختامية الظفرة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ18 التي تستمر حتى 30 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وبشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وراعي المهرجان دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويعد مهرجان الظفرة أكبر مهرجانات الإبل في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة أولى لمزاينات الإبل، ومنصة إقليمية وعالمية للتراث، واستقطاب عشاق المسابقات التراثية، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، كما يهدف المهرجان إلى صون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه، ونقله للأجيال المتعاقبة، والإسهام في تطوير السياحة التراثية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في أبوظبي.

وتشهد المحطة الختامية للمهرجان تنظيم عدد من المسابقات والفعاليات التراثية منها: مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي، ومزاينة السلوقي العربي، ومزاينة التمور وتغليفها، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي وميدان الفعاليات المصاحبة.

وتقام منافسات مزاينة الإبل على مدى أيام المهرجان في 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خُصصت لها 1135 جائزة، بقيمة تبلغ 53 مليوناً و797 ألف درهم، وفي مسابقة المحالب خصصت اللجنة المنظمة ستة أشواط، منها أربعة أشواط للمحليات (عرابي تلاد، وخواوير تلاد، وعرابي شرايا، وخواوير شرايا)، وشوطين للمجاهيم (مجاهيم 1 ومجاهيم مفتوح)، وقد خُصصت لها 60 جائزة تتوزع على المراكز الـ10 الأولى في كل شوط، بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و800 ألف درهم.

كما تقام منافسات مسابقة الرماية (بندقية السكتون 0.22)، بشكل يومي إلى 30 يناير في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، والمسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 16 عاماً فما فوق، وخُصصت لها 10 جوائز بقيمة تبلغ 150 ألف درهم، وخُصصت لمنافسات مسابقة انسف القعود التي تقام في ميدان الفعاليات المصاحبة 21 جائزة، ضمن ستة أشواط في المرحلة التأهيلية، ولكل شوط ثلاث جوائز قيمة، وثلاث جوائز للشوط الختامي في 26 يناير المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقة اللبن الحامض 100 جائزة قيمة موزعة على 10 أشواط، تقام طوال فترة المهرجان، إذ يبدأ استلام مشاركات الشوط الأول للمسابقة اليوم، وفي اليوم التالي إعلان النتائج، وتستمر المسابقة إلى 30 يناير الجاري.

وتتضمن مسابقة مزاينة التمور وتغليفها خمسة أشواط (الدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وتغليف التمور)، وخُصصت لها 50 جائزة بقيمة 350 ألف درهم، وتستمر من 11 إلى 19 يناير الجاري، فيما تقام غداً بطولة سباق الخيل العربي الأصيل ضمن ثلاثة أشواط (الظفرة الرئيس، والمفتوح، والمبتدئين)، وتبدأ منافسات الأشواط التي خُصصت لها تسع جوائز في الساعة 4:00 مساء بميدان سباق الخيول في مدينة زايد.

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي لمسافة 2000 متر في 18 يناير في تمام 3:00 عصراً في ميدان سباق الهجن، وتشهد تنظيم ستة أشواط (ثلاثة أشواط للذكور، وثلاثة أشواط للإناث)، وخُصصت للبطولة 30 جائزة قيمة، كما تقام في تمام الساعة الثانية ظهراً من اليوم ذاته «مزاينة الصقور» في ميدان الفعاليات المصاحبة، بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد ضمن ثلاثة أشواط (جير شاهين فرخ، وبيور جير فرخ، وبيور قرموشة فرخ). وتنطلق في 19 يناير «مزاينة السلوقي العربي» في تمام الساعة 4:00 عصراً في ميدان الفعاليات المصاحبة.

. المهرجان يهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة أولى لمزاينات الإبل، ومنصة إقليمية وعالمية للتراث.