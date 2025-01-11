شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. استمرار هطول الأمطار على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة عسير.كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.