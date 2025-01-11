شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحدى فريقى الحضرى وشريف عبد الفضيل بمشاركة ناصر منسى فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عمرو نصوحى مقدم برنامج "كابيتانو مصر"، تحدى الـ3 كور بين فريقي إيهاب جلال بقيادة عصام الحضرى وفريق مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل بمشاركة ناصر منسى.

وفاز في التحدى فريق شريف عبد الفضيل بهدف مقابل لا شيء، ونفذ شريف عبد الفضيل التحدى بنجاح، فيما نفذ ناصر منسى التحدى ضد عصام الحضرى ونجح في تسجيلها.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية