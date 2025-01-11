شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد الاجتماع الفني للقاء المرتقب للنادي المصري، اليوم السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غد، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وضم علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، 23 لاعبًا لقائمة الفريق التي تستعد للقاء المرتقب، جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع: باهر المحمدي ، محمد دبش ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، حسن علي ، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب الجزائري من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما عاد باهر المحمدي مدافع الفريق إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة المصري وأنيمبا للطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.