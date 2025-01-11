زعيم المعارضة الفنزويلية دعا جيش البلاد إلى "عصيان الأوامر غير القانونية"

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية غونزاليس أوروتيا يدعو الجيش الفنزويلي إلى "عصيان الأوامر غير القانونية".

وقال إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "نصّب نفسه ديكتاتورا"، وذلك بعد تنصيبه لولاية رئاسية ثالثة إثر انتخابات في البلاد.

وكان قد شدد مادورو خلال حفل تصنيبه رئيسًا للبلاد على أنّه "لم يجرِ تنصيبي من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة في أميركا اللاتينية بل جرى تنصيبي بفعل إرادة الشعب"، مشيرًا إلى "أنني لست رئيساً بصورة مطلقة ولست خادماً للقوى والأوليغارشية أو الإمبريالية".

وقال "الدولة دافعت عن نفسها في وجه مؤامرة أميركية بهدف تقويض فنزويلا وقد فزنا في هذه المواجهة"، لافتًا إلى "اننا نريد أن نعيش في حالة من الطمأنينة ولا نريد أياً من هذه المشاكل".

وذكر أنّ "الإمبريالية والأوليغارشية في حال من التفكك ولم نولد لنكون خونة وضعفاء"، وقال: "لا يمكن لفنزويلا أن تكون خاضعة لدبلوماسية التضليل ونحن دولة تريد السلام".