شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: المشاهد والأحداث فى مصر حاليا صفعة على وجوه مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الشائعات والأكاذيب التى يطلقها إعلام المطاريد ولجانهم الإلكترونية لم ولن تأتى لهم بالنتيجة التى ينتظروها، فالشعب المصري خلف قيادته وجيشه على مدار التاريخ وقت الأزمات، والشعب أصبح على قدر كبير من الوعي يجعله يقرأ المشهد ويعلم أن كل ما يشيعه أهل الشر ليس من مصلحة الدولة المصرية ولكن من أجل تنفيذ أجندات خارجية تريد النيل بالدولة المصرية ولعل أكبر دليل على ذلك هو الأحداث المحيطة بالدول المجاورة.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن هناك العديد من المشاهد والأحداث التى كانت بمثابة صفعة على وجوه أهل الشر لعل منها مشاهد احتفالات عيد الميلاد المجيد، وترابط الشعب المصري ومشاركة الأخوة المسيحيين فى عيدهم والتفاف المتواجدين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن رد الدولة على الشائعات بالإنجازات وتوطيد العلاقات بينها وبين الدول لعل آخرها توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان، وذلك على هامش أعمال القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية التي عقدت بالقاهرة، وهو أبلغ رد بأن يكون على أرض الواقع، مشددا على أن الدولة المصرية ترد بالأفعال وليس الأقوال.