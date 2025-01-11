أفادت قناة "الجديد"، بأن الجيش الاسرائيلي أفرج عن 3 سوريين كان قد اختطفهم منذ ايام في بلدة ميس الجبل الجنوبية. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تشمل القصف وعمليات التفجير داخل القرى الحدودية وتحليق الطيران الحربي والمسيّرات، رغم بدء عمل لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الجيش الإسرائيلي أفرج عن 3 سوريين كان قد اختطفهم منذ أيام في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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